الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في أوكرانيا

البابا ليو الرابع عشر خلال عطته الأسبوعية
22 فبراير 2026 21:10

أطلق بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، نداء من ​أجل السلام في أوكرانيا، قائلا إن إنهاء الصراع، المستمر منذ أربع سنوات، "لا ⁠يمكن تأجيله"، في وقت تحاول فيه الولايات ​المتحدة التوسط لإبرام اتفاق ينهي الأزمة.
وقال البابا، خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس ​بطرس "قلبي يتألم مرة أخرى للوضع المأساوي الذي يستطيع الجميع رؤيته".
وأضاف "كثير من الضحايا، وكثير من الأرواح التي ‌أزهقت والأسر التي انفطر ​قلب (أفرادها)... الكثير من الدمار والمعاناة التي لا توصف".
وتسعى الولايات المتحدة للتوسط من أجل وضع حد للأزمة.
وقال البابا ليو "السلام لا يمكن تأجيله... إنه ضرورة ملحة يجب أن تجد مكانا في القلوب وتترجم إلى قرارات مسؤولة".

المصدر: وكالات
