الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان: مقتل عشرات المسلحين على الحدود مع أفغانستان

22 فبراير 2026 22:09

قالت وزارة الداخلية الباكستانية إن الجيش الباكستاني قتل ما لا يقل عن 70 مسلحا في ضربات جوية على طول الحدود مع أفغانستان، اليوم الأحد، مستهدفا ما وصفته بمخابئ مسلحين باكستانيين تحملهم مسؤولية هجمات حديثة داخل البلاد، وفق ما صرح به نائب وزير الداخلية.
وأوضح طلال شودري، في مقابلة مع قناة "جيو نيوز"، أن ما لا يقل عن 70 مسلحا قتلوا في الضربات.
وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية لاحقا أن عدد القتلى ارتفع إلى 80 مسلحا.
وأعلنت باكستان أنها نفذت ضربات على سبعة معسكرات للمسلحين واصفة هذا العمل بأنه "رد انتقامي" على موجة أخيرة من التفجيرات الانتحارية في البلاد.
وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب وزير الإعلام عطاء الله ترار على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية، والجماعات المتحالفة معها.
وقال وزير الإعلام إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الحدودية أيضا.
كانت باكستان شنت، في أكتوبر الماضي، ضربات في أفغانستان لاستهداف مخابئ للمسلحين.

