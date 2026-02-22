مقتل زعيم إحدى أقوى عصابات المخدرات في المكسيك

ذكر مصدر حكومي في المكسيك، اليوم ​الأحد، أن نمسيو أوسجيرا المعروف بلقب "المنتشو" زعيم عصابة "خاليسكو نيو ​جينيريشن" ‌القوية قتل في عملية ⁠عسكرية.

وكان أوسيجرا، وهو ضابط شرطة سابق، ​الزعيم الغامض لهذه العصابة، التي ⁠استمدت ​اسمها من ولاية خاليسكو الغربية التي تحمل الاسم ذاته، والتي تضم مدينة "وادي الحجارة"، ثاني ‌أكبر مدن المكسيك.

وخلال فترة وجيزة ‌نسبيا، تحولت عصابة "خاليسكو نيو ​جينيريشن" إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءها ​السابقين في كارتل "سينالوا"، عصابة زعيم المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان، المسجون حاليا في الولايات المتحدة.

وذكر بابلو ‌ليموس نافارو حاكم ولاية خاليسكو، على منصة "​إكس" للتواصل الاجتماعي، أن أنباء مقتل "المنتشو" جاءت عقب عملية أمنية للشرطة الاتحادية في مدينة "تابالبا".

وقال مسؤولون ​ووسائل ‌إعلام ⁠إنه بعد ‌العملية أُضرِمت ‌النيران في عدد من المركبات في مختلف أنحاء ⁠ولاية خاليسكو وولايات أخرى.

وكتب ألفريدو راميريز ​بيدولا حاكم ولاية ميتشواكان، على منصة "إكس"، أنه تلقى تقارير تفيد بإغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعملية في خاليسكو.