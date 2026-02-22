الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل زعيم إحدى أقوى عصابات المخدرات في المكسيك

الشرطة المكسيكية تنتشر في الشوارع إثر أعمال عنف أعقبت مقتل زعيم العصابة
22 فبراير 2026 23:02

ذكر مصدر حكومي في المكسيك، اليوم ​الأحد، أن نمسيو أوسجيرا المعروف بلقب "المنتشو" زعيم عصابة "خاليسكو نيو ​جينيريشن" ‌القوية قتل في عملية ⁠عسكرية.
وكان أوسيجرا، وهو ضابط شرطة سابق، ​الزعيم الغامض لهذه العصابة، التي ⁠استمدت ​اسمها من ولاية خاليسكو الغربية التي تحمل الاسم ذاته، والتي تضم مدينة "وادي الحجارة"، ثاني ‌أكبر مدن المكسيك.
وخلال فترة وجيزة ‌نسبيا، تحولت عصابة "خاليسكو نيو ​جينيريشن" إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءها ​السابقين في كارتل "سينالوا"، عصابة زعيم المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان، المسجون حاليا في الولايات المتحدة.
وذكر بابلو ‌ليموس نافارو حاكم ولاية خاليسكو، على منصة "​إكس" للتواصل الاجتماعي، أن أنباء مقتل "المنتشو" جاءت عقب عملية أمنية للشرطة الاتحادية في مدينة "تابالبا".
وقال مسؤولون ​ووسائل ‌إعلام ⁠إنه بعد ‌العملية أُضرِمت ‌النيران في عدد من المركبات في مختلف أنحاء ⁠ولاية خاليسكو وولايات أخرى.
وكتب ألفريدو راميريز ​بيدولا حاكم ولاية ميتشواكان، على منصة "إكس"، أنه تلقى تقارير تفيد بإغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعملية في خاليسكو.

أخبار ذات صلة
المصدر: وكالات
المكسيك
عصابة مخدرات
