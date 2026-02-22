مقتل زعيم إحدى أقوى عصابات المخدرات في المكسيك

ذكر مصدر حكومي في المكسيك، اليوم الأحد، أن نمسيو أوسجيرا المعروف بلقب "المنتشو" زعيم عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن" القوية قتل في عملية عسكرية.
وكان أوسيجرا، وهو ضابط شرطة سابق، الزعيم الغامض لهذه العصابة، التي استمدت اسمها من ولاية خاليسكو الغربية التي تحمل الاسم ذاته، والتي تضم مدينة "وادي الحجارة"، ثاني أكبر مدن المكسيك.
وخلال فترة وجيزة نسبيا، تحولت عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن" إلى منظمة إجرامية عابرة للقارات، تنافس حلفاءها السابقين في كارتل "سينالوا"، عصابة زعيم المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان، المسجون حاليا في الولايات المتحدة.
وذكر بابلو ليموس نافارو حاكم ولاية خاليسكو، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن أنباء مقتل "المنتشو" جاءت عقب عملية أمنية للشرطة الاتحادية في مدينة "تابالبا".
وقال مسؤولون ووسائل إعلام إنه بعد العملية أُضرِمت النيران في عدد من المركبات في مختلف أنحاء ولاية خاليسكو وولايات أخرى.
وكتب ألفريدو راميريز بيدولا حاكم ولاية ميتشواكان، على منصة "إكس"، أنه تلقى تقارير تفيد بإغلاق طرق سريعة في الولاية نتيجة للعملية في خاليسكو.