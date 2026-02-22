دمشق تعيّن مبعوثاً رئاسياً لمتابعة الاتفاق مع «قسد»

دمشق (وكالات)



أعلنت رئاسة الجمهورية السورية تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 يناير الماضي مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والذي هدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية: إن هذه الخطوة تهدف إلى تذليل العقبات، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتفعيل الخدمات الحكومية في مناطق شمال شرقي البلاد.

وأكّدت أن هذا التكليف يأتي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل وقف إطلاق النار، والشروع في عملية دمج متسلسلة للمؤسسات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى مراكز مدينتيْ الحسكة والقامشلي، وتسليم الدولة المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ. يأتي ذلك في وقت عاد فيه الغموض ليخيم على مسار تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وسط تباين في التصريحات بشأن آليات الدمج وطبيعة الصيغة الإدارية المرتقبة.