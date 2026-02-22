شبكة المنظمات في غزة: الاحتلال يفاقم الأزمة الإنسانية بالتوسع الميداني وقيود الإيواء

غزة (الاتحاد)



حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من تداعيات استمرار التوسع الميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع في تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة الضغوط على المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وقال رئيس الشبكة، أمجد الشوا، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال تواصل توسيع ما يعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه مناطق سكنية للمدنيين بالقطاع ما يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة أمام السكان ويحد من حركتهم، مبيناً أن المساحات الخاضعة للسيطرة الاحتلال تقدر بنحو 60 % من إجمالي مساحة القطاع.

وأضاف: أن القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء لا تزال قائمة، مشيراً إلى عدم السماح حتى الآن بدخول البيوت المتنقلة «الكرفانات» ما يبقي آلاف الأسر النازحة في خيام ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الأساسية.

وأكد الشوا أن استمرار هذه الأوضاع يفاقم من التحديات الإنسانية، داعياً إلى تسهيل إدخال مواد الإغاثة ومستلزمات الإيواء بصورة عاجلة ومنتظمة بهدف التخفيف معاناة السكان.