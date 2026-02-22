ولايات أميركية تعلن حالة طوارئ بسبب عاصفة ثلجية

أعلن حكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وماساتشوستس في الولايات المتحدة، حالة الطوارئ وأوقفوا ​السفر غير الضروري، بسبب عاصفة كبيرة يتوقع أن تجلب ثلوجا يصل ارتفاعها ⁠إلى 24 بوصة ورياحا قوية إلى ​المنطقة.

وتأخرت نحو 15247 رحلة جوية ​في ‌وقت مبكر من ⁠بعد ​ظهر يوم الأحد، وألغيت 3509 رحلة. وسجل أكبر عدد للرحلات الملغاة في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك.

ووجه زهران ممداني رئيس ‌بلدية مدينة نيويورك بإغلاق ‌شوارع المدينة أمام حركة المرور غير الضرورية، ومنها الدراجات الهوائية والبخارية، من ​الساعة التاسعة مساء الأحد حتى الساعة 12 ظهرا غدا الاثنين، وأمر بإغلاق جميع المباني الدراسية.

وفرضت ولاية كونيتيكت قيودا مماثلة، إذ ‌حظر الحاكم نيد ​لامونت، المركبات التجارية على الطرق السريعة في الولاية من الساعة الخامسة مساء الأحد.

وأعلنت ​مورا هيلي حاكمة ولاية ماساتشوستس، حالة ⁠الطوارئ ‌وحشدت ما يصل إلى ‌200 فرد من الحرس الوطني للمساعدة. وفرضت الولاية ⁠قيودا على السفر غير الضروري اعتبارا من ​مساء الأحد.

وحشدت كاثي هوكول حاكمة نيويورك، 100 فرد من الحرس الوطني لنشرهم في لونج آيلاند ومدينة نيويورك ولوور هدسون فالي.