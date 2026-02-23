حالة طوارئ في نيويورك مع بدء عاصفة ثلجية كبرى

أعلنت السلطات المحلية في مدينة نيويورك، اليوم "الاثنين"، عن إغلاق شبكة المواصلات في المدينة بالكامل، باستثناء التنقلات الطارئة، وذلك تزامناً مع بدء عاصفة ثلجية كبرى تضرب الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة.

وتشير توقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن العاصفة قد تؤدي لتراكم ثلوج تصل سماكتها إلى 60 سنتيمتراً في بعض المناطق، مما يجعل التنقلات "بالغة الخطورة"، وسط تحذيرات من انقطاعات في التيار الكهربائي بسبب الرياح العاتية وكثافة الثلوج التي بدأت تغطي معالم المدينة وتتسبب في انعدام الرؤية.

ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ لتشمل إغلاق الشوارع والطرق والجسور أمام حركة مرور السيارات والشاحنات والدراجات بأنواعها كافة، مع توجيه نداءات للسكان بضرورة ملازمة المنازل وتجنب التنقلات غير الضرورية، في ظل عاصفة وُصفت بأنها الأشد التي تشهدها المنطقة منذ عقد من الزمن.

وفي سياق متصل، أعلنت ولايات أميركية أخرى حالة الطوارئ، من بينها نيوجيرزي، فيما قررت مدينة بوسطن إغلاق المدارس والمقار البلدية، وسط توقعات بحدوث فيضانات ساحلية قد تطال الممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية في عدة ولايات ممتدة من ديلاوير وصولاً إلى ماساتشوستس.