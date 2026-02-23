الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

صورة موضوعية
23 فبراير 2026 12:46

حضّت الصين الولايات المتحدة الاثنين على إلغاء التعرفات الجمركية "الأحادية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إبطال المحكمة العليا الأميركية قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي.
وأعلنت وزارة التجارة في بيان "أخذنا علماً بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية ونجري حالياً تقييماً شاملاً لمضمونه وتأثيره".
وتابع البيان "تحضّ الصين الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين".

أخبار ذات صلة
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ
واشنطن تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت
المصدر: وكالات
واشنطن
الرسوم
الرسوم الجمركية
بكين
آخر الأخبار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
اليوم 20:08
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©