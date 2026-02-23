بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

حضّت الصين الولايات المتحدة الاثنين على إلغاء التعرفات الجمركية "الأحادية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إبطال المحكمة العليا الأميركية قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي.

وأعلنت وزارة التجارة في بيان "أخذنا علماً بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية ونجري حالياً تقييماً شاملاً لمضمونه وتأثيره".

وتابع البيان "تحضّ الصين الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين".



