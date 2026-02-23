تقرير دولي: 500 مليار يورو تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

أفاد تقرير مشترك بين الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، صدر اليوم الاثنين، بأن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب تُقدَّر بأكثر من 500 مليار يورو (588 مليار دولار) على مدى العقد المقبل.

وأورد التقرير أن "كلفة إعادة الإعمار لا تزال ترتفع، وباتت تُقدَّر بنحو 588 مليار دولار خلال عشرة أعوام، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الأوكراني للعام 2025".

ووفقاً للتقرير، فإن حجم الخسائر بلغ قرابة 200 مليار دولار منذ بداية الحرب في فبراير 2022 حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار يجب أن تتجه إلى الإسكان والنقل والطاقة.