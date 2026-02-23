الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يدعو المكسيك إلى "تكثيف" الجهود في مكافحة المخدرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
23 فبراير 2026 19:57

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المكسيك إلى بذل مزيد من الجهود لاستهداف عصابات المخدرات، وذلك في ظل انتشار العنف على نطاق واسع في أنحاء الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.
وتأتي دعوة ترامب بعد يوم واحد من عملية عسكرية أسفرت عن مقتل نمسيو أوسجيرا، المعروف بلقب "المنتشو"، زعيم أحد العصابات في ولاية خاليسكو المكسيكية.
وكتب ​الرئيس الأميركي، ‌في ⁠منشور ‌على ‌منصات التواصل الاجتماعي: "⁠على المكسيك تكثيف جهودها ​في مكافحة عصابات المخدرات!".
وقال مسؤولون ​ووسائل ‌إعلام ⁠إنه بعد ‌العملية أُضرِمت ‌النيران في عدد من المركبات في مختلف أنحاء  خاليسكو وولايات أخرى.

المصدر: رويترز
خاليسكو
عصابات المخدرات
عصابات المخدرات في المكسيك
الرئيس الأميركي
مكافحة المخدرات
دونالد ترامب
المخدرات
ترامب
المكسيك
