الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يحذر من "التلاعب" بقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب
23 فبراير 2026 21:01

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن أي دولة ترغب في "التلاعب" بعد صدور حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير.
وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "أي دولة ترغب في (التلاعب) بقرار المحكمة العليا، خاصة تلك البلدان التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، بل وعقود، ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير وأسوأ من تلك التي وافقت عليها في الآونة الأخيرة".
وقضت المحكمة، الجمعة الماضي، بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب العام الماضي استناداً إلى قانون الطوارئ.

المصدر: رويترز
