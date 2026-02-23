ترامب يحذر من "التلاعب" بقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن أي دولة ترغب في "التلاعب" بعد صدور حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "أي دولة ترغب في (التلاعب) بقرار المحكمة العليا، خاصة تلك البلدان التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، بل وعقود، ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير وأسوأ من تلك التي وافقت عليها في الآونة الأخيرة".

وقضت المحكمة، الجمعة الماضي، بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب العام الماضي استناداً إلى قانون الطوارئ.