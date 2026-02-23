سوريا.. مقتل عناصر أمن بهجوم إرهابي

قتل أربعة عناصر أمن سوريين، اليوم الاثنين، جراء هجوم إرهابي استهدف حاجزا في مدينة الرقة بشمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر أمني.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني مقتل "أربعة من عناصر الأمن الداخلي جراء الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السباهية غرب مدينة الرقة".

وأوردت وزارة الداخلية الحصيلة ذاتها، وقالت إنها تمكّنت "من تحييد أحد أفراد الخلية، بينما تواصل قواتنا تمشيط المنطقة للقضاء على بقية عناصرها".

وقالت إن "هذا الاعتداء الثاني على قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بعد أن تعرّض الحاجز أمس (الأحد) لاعتداء إرهابي آخر، أسفر عن تحييد أحد العناصر الإرهابية المهاجمة، في محاولة لزعزعة الاستقرار".

وأعلنت سوريا، أواخر العام الماضي، انضمامها الى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش المتطرف.

وتعلن الولايات المتحدة مرارا عن ضربات تستهدف مواقع للتنظيم في سوريا، بينما تنفّذ السلطات بين الحين والآخر عمليات أمنية ضد خلايا تابعة له.