أميركا تبحث مسألة السلاح النووي مع روسيا والصين

قال مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، إن ممثلي الولايات المتحدة في جنيف التقوا مع الوفد الروسي وسيلتقون الوفد الصيني لبحث ملف الأسلحة النووية، بعد انتهاء العمل بالمعاهدة الأميركية الروسية التي كانت تحد من نشر هذه الأسلحة.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، "التقيتُ اليوم بالوفد الروسي. وسنلتقي غدا بالوفد الصيني، إلى جانب وفود أخرى".

وأضاف المصدر ذاته أن اجتماعات "تحضيرية" عُقدت أيضا مع مختلف البلدان في واشنطن بعد انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" في وقت سابق من هذا الشهر.