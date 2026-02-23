الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المجر تعرقل فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
23 فبراير 2026 23:44

أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه لن يتسنّى، اليوم الاثنين، للتكتّل تبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب فيتو من المجر.
وأكدت كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد "سمعنا تصريحات حازمة جدّا من المجر. وللأسف، لا أرى فعلا كيف يمكنهم العودة عن الموقف الذي يدافعون عنه اليوم".
وأضافت "نبذل بالطبع ما في وسعنا لنمضي قدما بحزمة العقوبات وإقرارها".
وطرحت المفوّضية الأوروبية "الحزمة" العشرين من العقوبات ضدّ روسيا منذ بدء الأزمة الأكرانية في فبراير 2022 بهدف تبنيها قبل الثلاثاء الذي يصادف ذكرى مرور أربعة أعوام على اندلاع النزاع.
غير أن المجر أعلنت نهاية الأسبوع نيّتها عرقلة هذا الأمر، طالما لم يُسمح باستئناف تصدير النفط الروسي عبر خطّ أنابيب يعبر في أوكرانيا تعرّض لأضرار.
وقال بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، أمس الأحد، إن "المجر ستستخدم حقّ النقض، طالما لم تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط التي تصل إلى المجر وسلوفاكيا عبر خطّ دروجبا".
وأعلن فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري بدوره أنه سيعرقل للأسباب عينها إقرار قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا أعلن عنه في ديسمبر الماضي.

أخبار ذات صلة
تفجير انتحاري وسط موسكو.. مقتل شرطي والمهاجم
الاتحاد الأوروبي: نسعى للمشاركة الفعالة بعملية السلام في غزة
المصدر: وكالات
كايا كالاس
عقوبات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
المجر
آخر الأخبار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
اليوم 20:08
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©