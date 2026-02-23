المجر تعرقل فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه لن يتسنّى، اليوم الاثنين، للتكتّل تبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب فيتو من المجر.

وأكدت كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد "سمعنا تصريحات حازمة جدّا من المجر. وللأسف، لا أرى فعلا كيف يمكنهم العودة عن الموقف الذي يدافعون عنه اليوم".

وأضافت "نبذل بالطبع ما في وسعنا لنمضي قدما بحزمة العقوبات وإقرارها".

وطرحت المفوّضية الأوروبية "الحزمة" العشرين من العقوبات ضدّ روسيا منذ بدء الأزمة الأكرانية في فبراير 2022 بهدف تبنيها قبل الثلاثاء الذي يصادف ذكرى مرور أربعة أعوام على اندلاع النزاع.

غير أن المجر أعلنت نهاية الأسبوع نيّتها عرقلة هذا الأمر، طالما لم يُسمح باستئناف تصدير النفط الروسي عبر خطّ أنابيب يعبر في أوكرانيا تعرّض لأضرار.

وقال بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، أمس الأحد، إن "المجر ستستخدم حقّ النقض، طالما لم تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط التي تصل إلى المجر وسلوفاكيا عبر خطّ دروجبا".

وأعلن فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري بدوره أنه سيعرقل للأسباب عينها إقرار قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا أعلن عنه في ديسمبر الماضي.