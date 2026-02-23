واشنطن تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت

بيروت (الاتحاد، وكالات)



أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الوزارة أصدرت أمراً بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم المؤهلين من سفارة الولايات المتحدة في بيروت، وذلك على خلفية مراجعة أمنية حديثة.

وأوضح المسؤول، في تصريح صحفي، أن «الوزارة تجري تقييماً مستمراً للبيئة الأمنية، وبناءً على أحدث مراجعة، تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي ليقتصر على الموظفين الأساسيين فقط، مع الإبقاء على عمل السفارة من خلال الطاقم الرئيسي».

وأشار إلى أن «القرار يُعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدرة السفارة على مواصلة عملياتها وتقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين».