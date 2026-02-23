قرقاش: «الإخوان» يحاولون إعادة تسويق التطرف بثوب جديد

أبوظبي (الاتحاد)



حذر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، من أن تنظيم «الإخوان» الإرهابي يحاول العودة واستغلال الخلافات في العالم العربي لتسويق خطاب التطرف مجدداً، مشيراً إلى أن اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس» أمس: «في بقاعٍ قريبة وبعيدة من عالمنا العربي والإسلامي، يطلّ تيار الإخوان المسلمين ورفاقه مجدداً، ساعياً إلى إعادة رصّ صفوفه مستغلاً التناقضات والخلافات، ومحاولاً إعادة تسويق وصفات التزمّت والفتنة والعنف بثوبٍ جديد».

وأضاف معاليه: «برامج إعادة الهيكلة والانفتاح والتسامح تتعرض لهجمةٍ مرتدة، فيما تحاول أصواتٌ من الماضي إحياء خطابٍ تجاوزه الزمن».



مفهوم الدولة

وختم معالي الدكتور أنور قرقاش رسالته بقوله: «اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية تظلّ خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي».