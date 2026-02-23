مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً قرب نابلس

رام الله (الاتحاد)



ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين متطرفين أضرموا النار، أمس، في مسجد بقرية «تل» غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

ونقلت الوسائل عن مصادر محلية قولها: إن «المستوطنين أضرموا النار في مسجد أبي بكر الصديق، وخطوا شعارات معادية على جدارنه ما أوقع أضراراً مادية».

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان لها، إحراق المسجد عبر سكب مواد قابلة للاشتعال قائلة: إن «هذه العصابات تعتدي بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات الفلسطينيين، كما لوحظ وجود زيادة ممنهجة في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها».

ولفتت الوزارة إلى أن «هذه العصابات وتحت حماية الجيش الإسرائيلي اعتدت على 45 مسجداً خلال العام الماضي».

وفي السياق، أصيب فلسطينيان، أمس، جراء اعتداء نفذه مستوطنون قرب مدينة القدس، كما أخطر الجيش بهدم 23 منشأة فلسطينية بالمدينة.

وأفادت منظمات حقوقية فلسطينية، باعتداء مستوطنين على فلسطينيين اثنين في تجمع «الحثروة» البدوي قرب تجمع «الخان الأحمر» شمال شرق القدس.

وقالت: إن «المستوطنين هاجموا الفلسطينيين بالضرب باستخدام العصي، كما قاموا برشهما برذاذ الفلفل، وذلك بحماية الجيش الإسرائيلي المتواجد في المكان».