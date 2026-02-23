الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الأميركي: قتلى بقصف زورق يهرب مخدرات في الكاريبي

صورة القارب قبيل الهجوم
24 فبراير 2026 01:02

أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة أشخاص، الاثنين، بضربة استهدفت زورقا تقول واشنطن إنه يُستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.
منذ سبتمبر الماضي، تستهدف القوات الأميركية زوارق تشتبه باستخدامها لتهريب المخدرات، وقد رفعت ضربة الاثنين إلى 150 على الأقل حصيلة قتلى هذه الضربات.
وقالت القيادة الجنوبية الأميركية إن "الزورق كان يعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ ويشارك في عمليات تهريب للمخدرات".
وتضمّن منشور القيادة الجنوبية على منصة "إكس" تسجيل فيديو يظهر انفجارا دمّر زورقا متوقّفا.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تخوض حربا ضد "إرهابيي مخدرات" ينشطون في أميركا اللاتينية.

المصدر: وكالات
الجيش الأميركي
تهريب المخدرات
البحر الكاريبي
الكاريبي
