الأخبار العالمية

تفجير انتحاري وسط موسكو.. مقتل شرطي والمهاجم

تفجير انتحاري وسط موسكو.. مقتل شرطي والمهاجم
24 فبراير 2026 09:36

قتل شرطي وأصيب اثنان آخران عندما فجر رجل عبوة ناسفة بجوار سيارتهم في وسط موسكو في وقت مبكر الثلاثاء، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الروسية.
وقالت الوزارة في بيان على تليغرام أن التفجير، في ساحة محطة سافيولوفسكي للقطارات في شمال موسكو. 
أضافت أن المهاجم اقترب من أفراد شرطة المرور الذين كانوا داخل سيارة دورية قبل أن تنفجر عبوة ناسفة غير محددة، مشيرة إلى أن المهاجم لقي مصرعه في مكان الحادث.

وفي بيان أولي، أعلنت وزارة الداخلية في موسكو أن "الجاني" تمكن من الفرار، لكنها سرعان ما أصدرت تحديثاً بعد دقائق يفيد بأنه بعد "معاينة موقع الحادث" و"مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة"، تم العثور عليه ميتاً.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى النظر في الجرائم الكبرى، أنها فتحت تحقيقاً في محاولة قتل أحد أفراد إنفاذ القانون وحيازة أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني.
ووفقا لمراسل وكالة تاس للأنباء، فقد تضررت سيارة الشرطة المستهدفة بشدة جراء الانفجار، لكن لم تندلع فيها النيران.

المصدر: وكالات
روسيا
موسكو
تفجير
