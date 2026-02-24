الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أمطار غزيرة تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة في خان يونس، جنوب غزة
24 فبراير 2026 14:31

أدت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء إلى غرق خيام النازحين، ما فاقم من معاناتهم الإنسانية. وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح، بتلقي طواقمه عدة نداءات استغاثة جراء غرق خيام النازحين ليلا بسبب شدة الأمطار، موضحا أن طواقمه أنقذت عددا من العائلات عقب غرق خيامها في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وتتأثر الأراضي الفلسطينية، منذ أمس الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وأمطار متفرقة على معظم المناطق. ووفق المركز، "تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تجدد موجات الأمطار والبرد الشديد، في ظل استمرار  القصف.

