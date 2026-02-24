الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية مع استمرار اضطرابات العاصفة في أميركا

مطار فيلادلفيا الدولي بعد تساقط الثلوج
24 فبراير 2026 16:42

ألغت شركات الطيران الأميركية أكثر من ألفي ​رحلة جوية اليوم الثلاثاء، وهو عدد يقل كثيرا عن اليوم ⁠السابق، إذ كان من المتوقع أن ​تنحسر عاصفة شتوية ​قوية ‌عطلت المطارات ⁠في ​جميع أنحاء شمال شرق البلاد بحلول المساء، مع توقع استمرار الرياح القوية ‌حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأظهرت بيانات ‌من موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى ​إلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية وتأجيل 600 رحلة حتى الساعة 06:00 صباحا بتوقيت ‌شرق الولايات المتحدة ​اليوم الثلاثاء.
وأُلغيت نحو ستة آلاف رحلة جوية أمس الاثنين، إلى ​جانب ‌تأجيل نحو ⁠أربعة ‌آلاف رحلة ‌أخرى.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن ⁠من المتوقع أن تتحرك العاصفة بعيدا ​عن البلاد اليوم، على الرغم من أن الرياح القوية ربما تستمر خلال ساعات الصباح.

