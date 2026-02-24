"الناتو" يدعو إلى زيادة الدعم الشامل لأوكرانيا

أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وجود حاجة إلى زيادة حجم الدعم العسكري والمالي والإنساني المقدم لأوكرانيا، بهدف تعزيز قدرتها الميدانية في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال روته، في كلمة له اليوم تزامناً مع الذكرى الرابعة لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إن أمن أوكرانيا يُعد جزءاً من منظومة الأمن الأوروبي، مبيناً أن أي تسوية مستقبلية لإنهاء الصراع يجب ألا تقتصر على إيقاف العمليات العسكرية فحسب، بل تتطلب بناء قوات أوكرانية قادرة على منع تكرار النزاع، معتبراً ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار في أوروبا.

وأضاف الأمين العام للناتو أن مسار تثبيت السلام يرتبط أيضاً باستمرار جهود إعادة إعمار أوكرانيا، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز فرص تعافيها في مرحلة ما بعد الحرب.