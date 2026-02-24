الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان: مسلحون يقتلون 5 من أفراد الشرطة

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
24 فبراير 2026 22:04

بيشاور (وكالات)

أعلنت السلطات أن مسلحين مشتبه بهم نفذوا هجومين على سيارات للشرطة، مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الشرطة في شمال غرب باكستان أمس. وقال المسؤول بالشرطة، كامران خان، إن المشتبه بهم نصبوا كمينا لسيارة شرطة، وقتلوا رجل شرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.
وعندما وصلت تعزيزات الشرطة بعد دقائق، شنوا هجوماً آخر وقتلوا أربعة أفراد شرطة آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، التي زادت وتيرتها في باكستان خلال الأشهر الأخيرة. وأدان الرئيس الباكستاني، آصف على زرداري، الهجمات في كوهات، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

أخبار ذات صلة
باكستان: مقتل عشرات المسلحين على الحدود مع أفغانستان
باكستان.. هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين و5 مسلحين
المصدر: د ب أ
الرئيس الباكستاني
الشرطة الباكستانية
الرئيس الباكستاني آصف على زرداري
آصف علي زرداري
باكستان
خيبر بختونخواه
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©