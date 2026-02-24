باكستان: مسلحون يقتلون 5 من أفراد الشرطة

بيشاور (وكالات)



أعلنت السلطات أن مسلحين مشتبه بهم نفذوا هجومين على سيارات للشرطة، مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الشرطة في شمال غرب باكستان أمس. وقال المسؤول بالشرطة، كامران خان، إن المشتبه بهم نصبوا كمينا لسيارة شرطة، وقتلوا رجل شرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.

وعندما وصلت تعزيزات الشرطة بعد دقائق، شنوا هجوماً آخر وقتلوا أربعة أفراد شرطة آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، التي زادت وتيرتها في باكستان خلال الأشهر الأخيرة. وأدان الرئيس الباكستاني، آصف على زرداري، الهجمات في كوهات، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.