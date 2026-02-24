الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

في الذكرى الرابعة للأزمة.. قادة "السبع" يؤكدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا

رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية في أوكرانيا - أرشيفية
24 فبراير 2026 22:35

أكد قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، مجدداً دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود، في بيان نُشر بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال القادة: "نعبر عن دعمنا المستمر لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق هذه الأهداف من خلال بدء عملية سلام ودعوة الأطراف إلى إجراء محادثات مباشرة. وتلعب أوروبا دوراً رائداً في هذه العملية، بمشاركة شركاء آخرين".
وأضاف البيان: "ندرك أن أوكرانيا وروسيا وحدهما يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام من خلال التفاوض معاً بحسن نية".

المصدر: وكالات
