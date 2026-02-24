في الذكرى الرابعة للأزمة.. قادة "السبع" يؤكدون دعمهم الراسخ لأوكرانيا

أكد قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، مجدداً دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود، في بيان نُشر بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال القادة: "نعبر عن دعمنا المستمر لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق هذه الأهداف من خلال بدء عملية سلام ودعوة الأطراف إلى إجراء محادثات مباشرة. وتلعب أوروبا دوراً رائداً في هذه العملية، بمشاركة شركاء آخرين".

وأضاف البيان: "ندرك أن أوكرانيا وروسيا وحدهما يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام من خلال التفاوض معاً بحسن نية".