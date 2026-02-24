قتيلان وجرحى من الشرطة بتبادل إطلاق نار في ميزوري الأميركية

ذكرت السلطات الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن نائبي رئيس شرطة في إحدى مقاطعات ولاية ميزوري قُتلا بإطلاق نار، أحدهما أثناء توقف مروري، والآخر بعد ساعات خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به.

وقال براد كول، رئيس شرطة مقاطعة كريستيان، إن حادث إطلاق النار الأول وقع خلال توقف مروري جنوب هايلاندفيل، جنوب غربي الولاية، أمس الاثنين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.

وأوضح كول أن نحو 100 عنصر من شرطة الولاية شاركوا في عمليات البحث عن المشتبه به، مضيفاً أن عناصر من خدمة المارشالات الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الأسلحة النارية والمتفجرات شاركوا أيضاً في العملية.

وأشار إلى أنه تم العثور على شاحنة يُشتبه في استخدامها في الهجوم على بعد كيلومترات عدة جنوباً قرب مدينة ريدز سبرينغ.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، اقترب نواب رئيس الشرطة من مصدر حراري تم رصده في إحدى الغابات.

وأكد رئيس شرطة المقاطعة أن المشتبه به أطلق النار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من نواب رئيس الشرطة، مضيفاً أن عناصر إنفاذ القانون ردوا بإطلاق النار فأردوه قتيلاً.