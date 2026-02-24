الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان وجرحى من الشرطة بتبادل إطلاق نار في ميزوري الأميركية

مركبات وعناصر الشرطة في مكان الحادثة
24 فبراير 2026 23:40

ذكرت السلطات الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن نائبي رئيس شرطة في إحدى مقاطعات ولاية ميزوري قُتلا بإطلاق نار، أحدهما أثناء توقف مروري، والآخر بعد ساعات خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به.
وقال براد كول، رئيس شرطة مقاطعة كريستيان، إن حادث إطلاق النار الأول وقع خلال توقف مروري جنوب هايلاندفيل، جنوب غربي الولاية، أمس الاثنين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.
وأوضح كول أن نحو 100 عنصر من شرطة الولاية شاركوا في عمليات البحث عن المشتبه به، مضيفاً أن عناصر من خدمة المارشالات الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الأسلحة النارية والمتفجرات شاركوا أيضاً في العملية.
وأشار إلى أنه تم العثور على شاحنة يُشتبه في استخدامها في الهجوم على بعد كيلومترات عدة جنوباً قرب مدينة ريدز سبرينغ.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، اقترب نواب رئيس الشرطة من مصدر حراري تم رصده في إحدى الغابات.
وأكد رئيس شرطة المقاطعة أن المشتبه به أطلق النار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من نواب رئيس الشرطة، مضيفاً أن عناصر إنفاذ القانون ردوا بإطلاق النار فأردوه قتيلاً.

المصدر: د ب أ
أميركا
السلطات الأميركية
ولاية ميزوري الأميركية
الشرطة الأميركية
