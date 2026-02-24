الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اجتماع القاهرة» يؤكد دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي

جانب من المشاركين بالاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس الذي استضافته القاهرة (من المصدر)
25 فبراير 2026 03:03

القاهرة (وام) 

أكد المشاركون في الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس، الذي استضافته القاهرة أمس، التزامهم بحشد الدعم الدولي لتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها، معلنين دعمهم الكامل للجهود الحالية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
جاء هذا التأكيد في ختام الاجتماع الممهد للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في 5 مارس المقبل، حيث شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والعماد رودلف هيكل، قائد الجيش اللبناني، واللواء رائد عبدالله، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إلى جانب ممثلي دول اللجنة الخماسية، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة وممثلي الآلية التنسيقية العسكرية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الاجتماع تضمن ثلاث جلسات ركزت على تلبية الاحتياجات العملياتية العاجلة للجيش، والمتطلبات المؤسسية واللوجستية لقوى الأمن، وترتيبات مؤتمر باريس.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير عبد العاطي أن استضافة مصر للحدث تأتي بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بهدف مساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية على تحقيق حصرية السلاح بيدها، وفقاً لأولويات الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، مشيداً بنجاح الجيش اللبناني في إتمام المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح الصادرة في سبتمبر 2025 جنوب نهر الليطاني.
وحذر عبد العاطي من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي تعرقل تنفيذ خطة حصرية السلاح، مشدداً على حتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية كافة، بما فيها النقاط الخمس المحتلة مؤخراً، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل متزامن ومن دون انتقائية.

أخبار ذات صلة
المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 33 حالة من قطاع غزة
الأمم المتحدة تدعو لإيقاف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا
القاهرة
مصر
مؤتمر باريس
باريس
لبنان
الجيش اللبناني
فرنسا
بدر عبد العاطي
الأمم المتحدة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©