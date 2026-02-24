الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خطط أوروبية لحماية أوكرانيا من أزمة طاقة جديدة في الشتاء

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
25 فبراير 2026 01:14

كشف الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن خطة جديدة لتجنيب أوكرانيا أزمة طاقة حادة أخرى خلال الشتاء الحالي.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخطة التي تحمل اسم "أصلح وأعد الإعمار واستأنف"، خلال زيارة إلى كييف بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكرت أن الخطة ستكون مدعومة بأكثر من 920 مليون يورو (1.08 مليار دولار)، وستضمن إمداداً موثوقاً بالطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا خلال شتاء 2026-2027 .
وأوضحت فون دير لاين أنه لتحقيق ذلك، سيتم تسريع إنتاج الطاقة المتجددة على نحو لا مركزي، وإعادة بناء الشبكات المتضررة جراء الهجمات الروسية وتحديثها، إضافة إلى إصلاح محطات الطاقة المتضررة.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن حزمة فورية جديدة تتجاوز 100 مليون يورو، لدعم أوكرانيا في الشتاء الحالي.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو لإيقاف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا
«اجتماع القاهرة» يؤكد دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
أزمة الطاقة
الشتاء
فصل الشتاء
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©