خطط أوروبية لحماية أوكرانيا من أزمة طاقة جديدة في الشتاء

كشف الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن خطة جديدة لتجنيب أوكرانيا أزمة طاقة حادة أخرى خلال الشتاء الحالي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخطة التي تحمل اسم "أصلح وأعد الإعمار واستأنف"، خلال زيارة إلى كييف بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت أن الخطة ستكون مدعومة بأكثر من 920 مليون يورو (1.08 مليار دولار)، وستضمن إمداداً موثوقاً بالطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا خلال شتاء 2026-2027 .

وأوضحت فون دير لاين أنه لتحقيق ذلك، سيتم تسريع إنتاج الطاقة المتجددة على نحو لا مركزي، وإعادة بناء الشبكات المتضررة جراء الهجمات الروسية وتحديثها، إضافة إلى إصلاح محطات الطاقة المتضررة.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن حزمة فورية جديدة تتجاوز 100 مليون يورو، لدعم أوكرانيا في الشتاء الحالي.