الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقصود كروز رئيساً لمجلس إدارة «هداية»

مقصود كروز
25 فبراير 2026 03:03

أبوظبي (وام) 

أعلن مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومقره أبوظبي، عن تعيين مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، رئيساً لمجلس الإدارة الدولي، الذي يضم أعضاء من 12 دولة، وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، افتتح «مركز هداية» في 14 ديسمبر 2012، وهو مؤسسة بحثية وتطبيقية دولية مستقلة ومبادرة منبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
ويعمل المركز في إطار من الشراكات المتعددة الأطراف مع المنظمات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين؛ بهدف تعميق الفهم وتبادل أفضل الممارسات من أجل مكافحة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، والتي تشمل البرامج المتعلقة بتعزيز دور الأسرة في الوقاية من التطرف، ودور التعليم في الحماية من الأفكار المتطرفة، وتحصين الشباب ذهنياً في مجال الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وتفكيك الخطاب المتطرف، ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مكافحة التطرف.

أخبار ذات صلة
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
الإمارات تشارك الكويت أفراحها بالعيد الوطني
مقصود كروز
مكافحة التطرف
أبوظبي
مركز هداية الدولي
مركز هداية الدولي للتميز
الإمارات
الإرهاب
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
الرياضة
كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»
اليوم 11:53
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
الرياضة
ترامب يستقبل الهوكي الأميركي في الكونجرس
اليوم 11:49
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©