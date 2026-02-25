الرئيس الصيني يدعو إلى حل الأزمة في أوكرانيا بالحوار

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح شي، خلال لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور بكين، أن العامل الحاسم يتمثل في التوصل إلى حل عبر الحوار، مشدداً على "ضرورة إشراك جميع الأطراف على قدم المساواة ومراعاة مخاوفها المشروعة".

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن أمله في الحصول على دعم صيني للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وصرح ميرتس بأن الإشارات الصادرة من الصين تؤخذ على محمل الجد في موسكو، مضيفاً أن "هذا ينطبق على الأقوال كما على الأفعال. وأرحب صراحة بالالتزام الصيني بالسلام في المنطقة، وهو ما لمسته اليوم".

وتأتي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها ميرتس بصفته مستشاراً إلى الصين مع حلول الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أمس الثلاثاء.