تعيين مدير جديد لمتحف اللوفر في باريس

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المؤرخ الفني المخضرم كريستوف ليريبو سيتولى منصب مدير متحف اللوفر في باريس.

وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون عيّن ليريبو رئيساً للمتحف خلفاً للورانس دي كار.

وأعرب ماكرون عن ثقته في أن ليريبو، الذي يرأس حالياً قصر فرساي، أحد أبرز المعالم الثقافية في فرنسا، سيتمكن من تهدئة الأزمة الدائرة منذ شهور في متحف اللوفر.

واستقالت دي كار، أمس الثلاثاء، بعد قرابة أربعة شهور على عملية سطو تعرض لها المتحف، حين استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار، من بينها قلادة من الزمرد والماس أهداها نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وإكليل كان ذات يوم ملكاً للإمبراطورة أوجيني يحتوي على قرابة ألفَي ماسة.

ولا يزال أربعة مشتبه بهم قيد التوقيف لدى الشرطة، من بينهم شخصان يُشتبه بأنهما اللصان اللذان نفذا العملية، فيما لم يتم العثور على القطع المسروقة حتى الآن.