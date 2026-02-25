الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعيين مدير جديد لمتحف اللوفر في باريس

كريستوف ليريبو
25 فبراير 2026 21:49

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المؤرخ الفني المخضرم كريستوف ليريبو سيتولى منصب مدير متحف اللوفر في باريس. 
وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون عيّن ليريبو رئيساً للمتحف خلفاً للورانس دي كار.
وأعرب ماكرون عن ثقته في أن ليريبو، الذي يرأس حالياً قصر فرساي، أحد أبرز المعالم الثقافية في فرنسا، سيتمكن من تهدئة الأزمة الدائرة منذ شهور في متحف اللوفر.
واستقالت دي كار، أمس الثلاثاء، بعد قرابة أربعة شهور على عملية سطو تعرض لها المتحف، حين استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار، من بينها قلادة من الزمرد والماس أهداها نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وإكليل كان ذات يوم ملكاً للإمبراطورة أوجيني يحتوي على قرابة ألفَي ماسة.
ولا يزال أربعة مشتبه بهم قيد التوقيف لدى الشرطة، من بينهم شخصان يُشتبه بأنهما اللصان اللذان نفذا العملية، فيما لم يتم العثور على القطع المسروقة حتى الآن.

أخبار ذات صلة
إدينسون كافاني.. «صراع العمالقة» يشتعل في رمضان
«اجتماع القاهرة» يؤكد دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
المصدر: د ب أ
كريستوف ليريبو
متحف اللوفر في باريس
الرئيس الفرنسي
متحف اللوفر
إيمانويل ماكرون
فرنسا
باريس سان جيرمان
قصر فرساي
الحكومة الفرنسية
اللوفر
متحف اللوفر باريس
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©