الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن اجتماعاً ثلاثياً اليوم لبحث إنهاء الحرب مع روسيا

أوكرانيا تعلن اجتماعاً ثلاثياً اليوم لبحث إنهاء الحرب مع روسيا
26 فبراير 2026 03:43

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن وفد بلاده سيلتقي، اليوم الخميس، وفداً أميركياً في مدينة جنيف السويسرية، لبحث مسار المفاوضات الثلاثية مع روسيا.
وأضاف في تدوينة له عبر منصة «إكس»، أمس، أن الوفد الأوكراني سيضم أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني رستيم أميروف، ووزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف.
وأشار إلى أن الوفد الأوكراني سيلتقي مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السابق، جاريد كوشنر.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش إعادة إعمار أوكرانيا، وتقييم التحضيرات المتعلقة بعقد اجتماع ثلاثي مع روسيا، لافتاً إلى أنه من المخطط عقده مطلع مارس المقبل.
والأسبوع الماضي، عقدت في جنيف الجولة الثالثة من المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، فيما مثل أوكرانيا وزير الدفاع، رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأميركي، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

