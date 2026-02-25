الإمارات وبلجيكا تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية في أبوظبي

أبوظبي (وام)



استضافت وزارة الخارجية أعمال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.

وترأست الجلسة من الجانب الإماراتي ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب البلجيكي ثيودورا جينتزيس، الأمينة العامة ورئيسة مجلس إدارة وزارة الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من البلدين. واستعرض الجانبان عمق العلاقات الثنائية ومسار تطورها، حيث أشادا بالشراكة الراسخة بين دولة الإمارات وبلجيكا، وأكّدا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

كما شددا على عمق الروابط الوثيقة بين شعبي البلدين، التي تتجلى في التبادل الثقافي والتعليمي والتجاري، فضلاً عن الحضور المتنامي للشركات البلجيكية العاملة في الدولة، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والتصنيع المتقدم، والموانئ، وعلوم الحياة، والابتكار.

وتعكس هذه الشراكة المتنامية قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتجسد الالتزام المشترك بتحقيق النمو المستدام، وترسيخ شراكة ترتكز على الابتكار.

وأشار الجانبان إلى النمو المتسارع في حجم التجارة البينية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتنوعها.

كما بحث الجانبان آفاق تعزيز التبادل التجاري غير النفطي، وتوطيد الشراكات في القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التحول في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية المستدامة.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، إذ أكّدا حرصهما على إحراز تقدم سريع وبنّاء في المحادثات انطلاقاً من الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً محورياً في المجالين الاقتصادي واللوجستي، وجسراً رئيسياً يربط بين أوروبا وغرب آسيا وشرق أفريقيا.

وبحثت دولة الإمارات وبلجيكا سبل تعزيز التعاون القضائي والقنصلي، حيث أشادا بمستوى التنسيق العالي وحجم الثقة المتبادلة اللذين يقوم عليهما هذا التعاون. كما اتفق الجانبان على توطيد التعاون في الشؤون القانونية، وتنسيق الجهود في مجال إنفاذ القانون، بما يشمل تبادل الخبرات المؤسسية.

وشملت المشاورات مناقشات معمّقة حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن البحري، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود للتصدي للتحديات الأمنية الناشئة.

وفي سياق القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر المستجدات في الشرق الأوسط، والأمن الأوروبي، والقرن الأفريقي، وأكّدا ضرورة خفض التصعيد وحماية المدنيين، وشددا على دعمهما للحوار للحيلولة دون زعزعة الاستقرار الإقليمي. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام.

واستعرضت دولة الإمارات وبلجيكا جهودهما في مجال المساعدات الإنسانية، خاصة المقدّمة في منطقة القرن الأفريقي وقطاع غزة، حيث أكدا على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومن دون عوائق، وجددا التزامهما المشترك بإرساء السلام وتعزيز الجهود الدولية المشتركة. كما اتفق الجانبان على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين في إطار تعزيز جهود التنسيق الاستراتيجي وتعميق التعاون المؤسسي. كما اتفقا على عقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2027.