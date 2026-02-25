«اليونيفيل»: انتشار الجيش اللبناني في 165 موقعاً خطوة مهمة لبسط سلطة الدولة

بيروت (الاتحاد)



أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أنها تواصل دعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره في جنوب لبنان. وأكدت «اليونيفيل» في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن انتشار الجيش اللبناني، في 165 موقعاً منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، يعد خطوة مهمة لبسط سلطة الدولة، وتحسين الأمن للمجتمعات في الجنوب.

وأضافت أن «هذا التقدم يستند إلى التنسيق الوثيق على الأرض والجهود المتواصلة لتهيئة بيئة أكثر استقراراً، وفقاً للقرار الأممي 1701».

يشار إلى أن الجيش اللبناني أعلن في يناير 2026 إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مع استمرار العمليات لمصادرة الأسلحة وتفكيك الأنفاق، وسط تحديات ميدانية واحتلال إسرائيلي لبعض المواقع.

وفي سياق آخر، نفذت القوات الإسرائيلية، تفجيرين في بلدة العديسة وتفجيراً عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين في جنوب لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن القوات الإسرائيلية نفذت ليلاً، تفجيرين في بلدة العديسة الجنوبية.

كما نفذت تفجيراً عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين، لجهة جبل بلاط في قضاء صور في جنوب لبنان.