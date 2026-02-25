الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيفيل»: انتشار الجيش اللبناني في 165 موقعاً خطوة مهمة لبسط سلطة الدولة

دورية لـ «اليونيفيل» قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
26 فبراير 2026 03:43

بيروت (الاتحاد)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أنها تواصل دعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره في جنوب لبنان. وأكدت «اليونيفيل» في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن انتشار الجيش اللبناني، في 165 موقعاً منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، يعد خطوة مهمة لبسط سلطة الدولة، وتحسين الأمن للمجتمعات في الجنوب.
وأضافت أن «هذا التقدم يستند إلى التنسيق الوثيق على الأرض والجهود المتواصلة لتهيئة بيئة أكثر استقراراً، وفقاً للقرار الأممي 1701».
يشار إلى أن الجيش اللبناني أعلن في يناير 2026 إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مع استمرار العمليات لمصادرة الأسلحة وتفكيك الأنفاق، وسط تحديات ميدانية واحتلال إسرائيلي لبعض المواقع.
وفي سياق آخر، نفذت القوات الإسرائيلية، تفجيرين في بلدة العديسة وتفجيراً عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين في جنوب لبنان. 
وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن القوات الإسرائيلية نفذت ليلاً، تفجيرين في بلدة العديسة الجنوبية. 
كما نفذت تفجيراً عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين، لجهة جبل بلاط في قضاء صور في جنوب لبنان.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى إيجاد حل للحرب الأهلية الكارثية في السودان
مسؤولة الاستجابة الإنسانية بـ «أوكسفام» لـ «الاتحاد»: نصف مليون شخص في غزة يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي
اليونيفيل
جنوب لبنان
لبنان
الجيش اللبناني
إسرائيل
الأمم المتحدة
بيروت
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©