تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

غزة (الاتحاد)



حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مشيراً إلى أن استمرار القصف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع للبنية التحتية.

وأوضح بصل، في تصريحات صحفية، أن «دخول المساعدات والبيوت المتنقلة يتم وفق سياسة التنقيط، حيث تعمل المعابر بنسبة 40% فقط، ولا يصل سوى 43% من الاحتياجات الإنسانية».

وأشار إلى أن الأمطار أغرقت آلاف الخيام للنازحين، ما أدى إلى انتشار الأمراض، مؤكداً أن الوضع المعيشي للسكان بالقطاع أصبح شديد الصعوبة، وسط شبه انهيار كامل للخدمات الأساسية.

وكانت بلدية غزة، أعلنت أمس الأول، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لإدخال كل ما يلزم من مساعدات إغاثية حتى يمكن البدء في مرحلة التعافي المبكر من آثار الحرب.



تكثيف الجهود

وفي سياق آخر، شدد عاهل الأردن عبد الله الثاني، أمس، على ضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

جاء ذلك، خلال استقباله في العاصمة عمّان، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وأكد عاهل الأردن «أهمية توسيع الشراكة بين الأردن والمنظمة، بما يخدم الأهداف الصحية الوطنية، وينهض بآليات الاستجابة للتحديات الصحية».

وتناول الجانبان مختلف التطورات في المنطقة، إذ شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى غزة دون قيود.