الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل
26 فبراير 2026 08:57

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل إلى 40 قتيلاً.
وذكرت إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس في تحديث حول حصيلة الضحايا اليوم، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح نحو 3600 شخص من مدينتي جويز دي فورا وأوبا، اللتين تبعدان عن بعضهما حوالي 110 كيلومترات ، ‌بينما ⁠لا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.

وأكدت ⁠الحكومة ​الاتحادية البرازيلية في بيان لها أنها سارعت بتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المنطقة وأرسلت فرقاً طبية وخبراء من الدفاع الوطني.

المصدر: وام
الفيضانات
البرازيل
