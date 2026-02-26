لافروف: لا مهلة محددة لوضع حد لأزمة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا، نافيا بذلك وجود مهلة للتوصل إلى سلام وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية اليوم الخميس.

وحضر مفاوضون من البلدين إلى جنيف الخميس لعقد محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين، تعد جزءا من عملية تفاوضية يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن تسفر عن وضع حد للأزمة.

ولم تتمكن عدة جولات محادثات من التوصل إلى اتفاق.

ورفض كبار المسؤولين الروس، اليوم الخميس، مجددا فكرة أن التوصل إلى اتفاق بات أمرا قريبا.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله "هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أيضا إنه ما زال من المبكر جدا وضع أي "توقعات" أو تحديد المرحلة التي وصلت إليها عملية السلام.

وأردف لوسائل إعلام رسمية "ستكون محاولة تحديد مرحلة ما أو تقديم أي توقعات في الوقت الحالي خطأ كبيرا. لا أريد ارتكاب تلك الأخطاء".