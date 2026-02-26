«تقدم ملموس» في ختام المفاوضات بين أميركا وإيران

جنيف (الاتحاد، وكالات)

أعلن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أمس، عن انتهاء جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بعد تسجيل «تقدم ملموس»، مؤكداً استئناف المناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا في إطار استكمال المسار التفاوضي القائم.

جاء ذلك، في منشور للوزير العُماني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» بعد وقت وجيز من استئناف المحادثات الإيرانية - الأميركية عقب فترة من الراحة والتشاور الداخلي للوفود المشاركة أوضح فيه البوسعيدي أن استئناف المحادثات سيتم قريباً بعد عودة الوفود للتشاور في العاصمتين المعنيتين.

وأكد البوسعيدي أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بما يسهم في تعزيز فرص التفاهم ودعم الاستقرار الإقليمي، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها جميع المعنيين في العملية التفاوضية، وفي مقدمتهم فرق التفاوض والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى حكومة سويسرا لاستضافتها هذه المحادثات.

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي حضر أمس، المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي الإيراني والتي تتم بوساطة وزير الخارجية العماني وذلك لتقديم الرأي التقني.

وفي السياق، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع «أكسيوس»، أمس، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف «إيجابية».

وأفاد مصدر مطلع بأن «الجانب الأميركي كان محبطاً إزاء المواقف الإيرانية خلال الجلسة الصباحية من المحادثات».

وأضاف المصدر أنه «من غير الواضح ما إذا كان قد طرأ تغيير جوهري خلال جلسة ما بعد الظهر أدى إلى صدور تصريحات إيجابية لاحقاً».

كما قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، للتلفزيون الإيراني الرسمي إن محادثات جنيف، كانت من بين المحادثات الأكثر جدية بين الجانبين. وأضاف عراقجي أن «الجانبين دخلا في محادثات جدية بشأن رفع العقوبات والملف النووي»، لافتاً إلى أن المحادثات الفنية ستنطلق في فيينا، الاثنين المقبل.

وذكر أن «كل طرف يحتاج إلى التشاور مع حكومته»، وتابع: «سنجري جولة جديدة من المحادثات مع أميركا خلال أقل من أسبوع».