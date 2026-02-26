الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: استمرار الجهود للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا

مبنى سكني متضرر في زابوروجيا جراء غارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز)
27 فبراير 2026 02:32

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قالت روسيا، أمس، إنها تواصل جهودها في إطار التسوية الأوكرانية، مؤكدة في الوقت نفسه ثبات موقفها تجاهها والتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية واستمرار التنسيق مع واشنطن حول القضايا الاقتصادية.
وذكرت الرئاسة الروسية في بيان رسمي، أن موسكو لا تحدد موعداً نهائياً للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا لكنها ملتزمة بالعمل على الملفات المطروحة لحل الأزمة بشكل شامل.
وأشارت إلى أن الاجتماعات على أعلى مستوى بين روسيا وأوكرانيا ستسهم في وضع اللمسات الأخيرة على جميع القضايا العالقة بما في ذلك الملف النووي.
وحول خط أنابيب النفط «دروجبا» الذي ينقل النفط الروسي إلى شرق أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، أكدت الرئاسة أن روسيا تحرص على حماية مصالحها والبنية التحتية للطاقة، فيما تواصل هنغاريا وسلوفاكيا الدفاع عن مصالحهما الاقتصادية المتعلقة بالخط نفسه، معتبرةً أن أعمال كييف تشكل «تخريباً».
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن موسكو «ليست في عجلة من أمرها» للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله: «هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟، ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها».
واجتمع أمس، مفاوضون أوكرانيون مع مسؤولين أميركيين في جنيف، حيث أجروا محادثات بشأن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما يشمل حزمة تمويل لإعادة بناء اقتصاد كييف.
وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأول، واتفقا على ضرورة أن تؤدي جلسة الأمس، من المحادثات الثلاثية مع روسيا، إلى اجتماع لقادة الدول لمعالجة القضايا العالقة الأكثر حساسية.
وأصبحت مسألة استكمال إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الروسية والقتال على خطوط المواجهة عنصراً أساسياً في المحادثات الأوسع نطاقاً حول كيفية إنهاء الحرب، التي دخلت عامها الخامس هذا الأسبوع.
وأظهر أحدث تقييم للبنك الدولي نشر يوم الاثنين الماضي، أن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستتكلف ما يقدر بنحو 588 مليار دولار.

