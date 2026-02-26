الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تدعو إلى مواصلة دعم «الأونروا»

خيمة تؤوي عائلة نازحة قدمتها «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية)
27 فبراير 2026 02:31

القاهرة (الاتحاد)

دعت جامعة الدول العربية، أمس، إلى مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أجل تمكينها من تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، واستمرار جهود الإغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الجامعة، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير فائد مصطفى، مع نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، آن سكوف.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب السفير مصطفى، خلال اللقاء، عن تقدير جامعة الدول العربية للمواقف الأوروبية الإيجابية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والرافضة لسياسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان، وإجراءات الضم، ومخططات التهجير القسري.

