الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في السودان زاد بأكثر من الضعفين في 2025

تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
27 فبراير 2026 02:31

نيويورك، جنيف (الاتحاد، وكالات)

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، أن عدد القتلى المدنيين بالحرب الأهلية في السودان بلغ عام 2025، أكثر من ضعفي ما كان عليه العام الذي سبقه، لافتاً إلى أن العدد الحقيقي للضحايا من شأنه أن يكون أعلى بكثير.
وحذر تورك في كلمة مسجلة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد حالياً في دورته الـ 61 في جنيف، من استمرار استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في السودان من دون تحذير، إلى جانب الهجمات المتكررة على المدارس والمستشفيات والأسواق والمواقع الدينية.
وأضاف أن «استخدام الطائرات المسيَّرة طويلة المدى، واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة والسدود وخزانات الوقود، أثرا بشكل كبير على المدنيين، كما حدث في هجوم بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، أدى إلى تعطيل أنظمة معالجة المياه وانتشار الكوليرا». 

