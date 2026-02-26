الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان رفات جثامين عسكريين

روسيا وأوكرانيا تتبادلان رفات جثامين عسكريين
27 فبراير 2026 02:31

موسكو (وكالات)

أعلنت روسيا أمس، تبادل رفات جثامين عسكريين مع أوكرانيا في إطار تنفيذ تفاهمات إنسانية سابقة بين الجانبين.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات بشأن أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، القول في بيان إن روسيا قامت بتسليم رفات 1000 عسكري أوكراني للجانب الأوكراني فيما تسلمت رفات 35 عسكرياً روسياً.
وأضاف أن عملية التسليم جرت وفق آلية متفق عليها خلال جولات المفاوضات السابقة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الإنسانية المتعلقة بتبادل الأسرى وتسليم رفات القتلى.
وأوضح ميدينسكي أن «موسكو أوفت بالتزاماتها الإنسانية في هذا الملف»، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأوكراني بشأن قضايا إنسانية أخرى رغم تعثر المسار السياسي الشامل لتسوية النزاع.
من جهتها، أكدت السلطات في كييف في تصريحات تسلم جثامين العسكريين حيث ستباشر إجراءات الفحص والتعرف على الهوية تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم، لافتةً إلى أن ملف تبادل الجثث والأسرى يظل من القنوات القليلة التي تشهد تقدماً عملياً بين الطرفين.

