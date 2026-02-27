السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مفاوض روسي يصل إلى جنيف للقاء وفد أميركي

المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف في جنيف
27 فبراير 2026 20:30

 ذكرت وكالة الإعلام الروسية ⁠أن كيريل دميترييف ​المبعوث ​الخاص ‌للرئيس ⁠الروسي ​فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة جنيف ‌حيث من المحتمل ‌أن يجري ​محادثات مع مسؤولين أميركيين.
وأضافت الوكالة أن دميترييف ‌شوهد وهو ​يصل إلى فندق "​فور ‌سيزونز" حيث ⁠أجرى ‌وفد ‌أميركي محادثات ⁠مع مسؤولين ​أوكرانيين.
وتناول الأميركيون والأوكرانيون تعزيز التنسيق والإعداد لجولة تفاوض جديدة مرتقبة مع روسيا بهدف إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
وشاهد صحفيون الوفد الأميركي وهو يغادر الفندق الذي انعقدت فيه المحادثات في جنيف، في حين نشرت الوكالة السويسرية "آيه تي أس-كيستون" صورة لكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف مغادرا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد انتهاء النقاشات إن هناك "مزيدا من الاستعداد" للجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية.
وأضاف "عقب اجتماعات اليوم، بدأت الاستعدادات للاجتماع الثلاثي المقبل على قدم وساق".

المصدر: وكالات
مفاوضات
مفاوضات سلام
روسيا
الولايات المتحدة
الأزمة الأوكرانية
