النرويج.. اعتقال مراهق خطط لهجوم إرهابي

ألقت النرويج القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، متعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه بتخطيطه لتفجير موقع تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الدولة الإسكندنافية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) اليوم الجمعة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة العامة، شوهد المشتبه به، المولود في النرويج، في المدرسة وهو يحمل علمًا لتنظيم داعش المتشدد.

وقد أُلقي القبض عليه، أمس الخميس، من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي النرويجي، المسؤول عن مكافحة الإرهاب، قبل أن يُحتجز احتياطيًا لمدة أسبوعين اليوم الجمعة.

وصرح كنوت ليروم محامي المراهق بأن موكله ينفي هذه الاتهامات.

ووفقًا لهيئة الإذاعة النرويجية، نقلاً عن وثائق جهاز الأمن الداخلي، كان المراهق يخطط لتفجير متفجرات في مركز الحرب المشتركة التابع لحلف الناتو في جنوب غرب النرويج.