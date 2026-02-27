السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تؤكد خطط إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا

عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف - أرشيفية
28 فبراير 2026 02:24

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أكد الكرملين أمس، خططاً لإجراء مفاوضات ثلاثية جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عقب المحادثات المنفصلة التي أجريت الأسبوع الجري مع مبعوثين أميركيين في جنيف. 
وقالت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه حالما تتم الموافقة على موعد ومكان سوف يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
ولكنه أضاف: «حتى الآن لا يوجد أي تغييرات كبيرة في مواقف النظام في كييف».
وأجرى كبير مفاوضي أوكرانيا روستم أوميروف أمس الأول، محادثات في جنيف مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. 
وكتب أوميروف عبر تليجرام: «نعمل على الانتهاء من المعايير الأمنية والحلول الاقتصادية وتنسيق المواقف التي سوف تشكل الأساس لمزيد من الاتفاقيات». 
كما التقى مبعوث الكرملين، كيريل دميتريف، ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنيف.
أمنياً، قال ​مسؤولون روس، أمس، إن وقفاً محلياً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرقي ⁠أوكرانيا، لإصلاح خط كهرباء خارجي، وسط اتهامات من كييف لموسكو باستهداف بنى تحتية لموانئ أوديسا.
ولفتت الإدارة الروسية في بيان إلى أن أحدث ​وقف ​لإطلاق النار تم التوصل إليه بمساعدة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.

