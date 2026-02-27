السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان وأفغانستان تتبادلان ضربات عنيفة عبر الحدود

دبابة تابعة للجيش الباكستاني تقف على الحدود مع أفغانستان (أ ف ب)
28 فبراير 2026 02:23

إسلام أباد، كابول (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تُعرب عن قلقها إزاء تجدُّد الاشتباكات العسكرية بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى تغليب الحكمة
أفغانستان منفتحة على المفاوضات بعد تبادل القصف مع باكستان

تبادلت باكستان وأفغانستان أمس، ضربات عنيفة عبر الحدود بينهما ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود في كلا البلدين الجارين.
وقال وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني عطا الله تارار في بيان إن «باكستان شنت عملية عسكرية ضد أفغانستان ما أسفر عن مقتل 133 عنصراً من حركة طالبان الأفغانية وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح».
وأضاف أنه «تم تدمير 27 موقعا أفغانياً والاستيلاء على 9 مواقع أخرى وذلك في إطار العملية»، مشيراً إلى أن الخسائر البشرية المتوقعة جراء الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية في كابول وباكتيا وقندهار أكبر بكثير.
بدوره، اتهم وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في بيان منفصل أفغانستان بـ«تجنيد إرهابيين من جميع أنحاء العالم لديها وتصدير الإرهاب إليها» قائلاً: «نعلن الحرب على أفغانستان فلقد نفد صبرنا، الآن هناك حرب مفتوحة».
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان صحفي أن «هذه الضربات الجوية نفذت في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان قبل أيام قليلة على الأراضي الأفغانية والذي تم خلاله انتهاك المجال الجوي الأفغاني».
وأضافت الوزارة أنها «شنت ضربات على مواقع عسكرية باكستانية على امتداد خط ديورند الفاصل بين أفغانستان وباكستان في الاتجاهين الشرقي والجنوبي الشرقي ما أسفر عن مقتل 55 جندياً باكستانياً». ولفتت إلى أنها «سيطرت على قاعدتين عسكريتين و19 موقعاً متقدماً كما قامت بمصادرة أسلحة خفيفة وثقيلة وذخائر ومعدات عسكرية»، مؤكدة مقتل 8 مقاتلين أفغان وإصابة 11 آخرين.
وفي وقت لاحق أمس، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 من جنوده وإصابة 27 آخرين، فيما أكد مقتل 274 عنصراً أفغانياً في المواجهات التي اندلعت عبر الحدود مع أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد تشودري في مؤتمر صحفي إن «22 موقعاً في ولايات كابول وقندهار وباكتيا وننكرهار وخوست وباكتيكا في أفغانستان اختيرت كأهداف محددة للهجمات».
وأضاف «تم اختيار جميع هذه الأهداف بعناية فائقة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة»، مؤكداً أنها «أهداف عسكرية وقد تم توخي الحذر الشديد لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية تلحق بالمدنيين».
وأوضح أن «تلك الأهداف شملت المقرات الرئيسية لقوات طالبان ومقرات الألوية ومقرات الكتائب ومقرات القطاعات ومستودعات الذخيرة والقواعد اللوجستية والملاجئ».
وأكد أن «العملية العسكرية الباكستانية أسفرت حتى الآن عن مقتل 274 عنصراً من طالبان وإصابة 400 آخرين».
وأعلن تدمير 73 موقعاً والاستيلاء على 18 موقعا بالإضافة إلى تدمير 115 دبابة وناقلة جند مدرعة وقطعة مدفعية.
وأكد أن 12 جنديا من جيش بلاده قتلوا «دفاعا عن وحدة أراضي باكستان»، وأصيب 27 آخرون بجروح بينما لا يزال جندي واحد في عداد المفقودين.

باكستان وأفغانستان
باكستان
أفغانستان
أفغانستان وباكستان
طالبان
حركة طالبان
الحدود الأفغانية-الباكستانية
آخر الأخبار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها
اليوم 20:06
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©