باكستان وأفغانستان تتبادلان ضربات عنيفة عبر الحدود

إسلام أباد، كابول (وكالات)

تبادلت باكستان وأفغانستان أمس، ضربات عنيفة عبر الحدود بينهما ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود في كلا البلدين الجارين.

وقال وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني عطا الله تارار في بيان إن «باكستان شنت عملية عسكرية ضد أفغانستان ما أسفر عن مقتل 133 عنصراً من حركة طالبان الأفغانية وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح».

وأضاف أنه «تم تدمير 27 موقعا أفغانياً والاستيلاء على 9 مواقع أخرى وذلك في إطار العملية»، مشيراً إلى أن الخسائر البشرية المتوقعة جراء الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية في كابول وباكتيا وقندهار أكبر بكثير.

بدوره، اتهم وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في بيان منفصل أفغانستان بـ«تجنيد إرهابيين من جميع أنحاء العالم لديها وتصدير الإرهاب إليها» قائلاً: «نعلن الحرب على أفغانستان فلقد نفد صبرنا، الآن هناك حرب مفتوحة».

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان صحفي أن «هذه الضربات الجوية نفذت في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان قبل أيام قليلة على الأراضي الأفغانية والذي تم خلاله انتهاك المجال الجوي الأفغاني».

وأضافت الوزارة أنها «شنت ضربات على مواقع عسكرية باكستانية على امتداد خط ديورند الفاصل بين أفغانستان وباكستان في الاتجاهين الشرقي والجنوبي الشرقي ما أسفر عن مقتل 55 جندياً باكستانياً». ولفتت إلى أنها «سيطرت على قاعدتين عسكريتين و19 موقعاً متقدماً كما قامت بمصادرة أسلحة خفيفة وثقيلة وذخائر ومعدات عسكرية»، مؤكدة مقتل 8 مقاتلين أفغان وإصابة 11 آخرين.

وفي وقت لاحق أمس، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 من جنوده وإصابة 27 آخرين، فيما أكد مقتل 274 عنصراً أفغانياً في المواجهات التي اندلعت عبر الحدود مع أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد تشودري في مؤتمر صحفي إن «22 موقعاً في ولايات كابول وقندهار وباكتيا وننكرهار وخوست وباكتيكا في أفغانستان اختيرت كأهداف محددة للهجمات».

وأضاف «تم اختيار جميع هذه الأهداف بعناية فائقة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة»، مؤكداً أنها «أهداف عسكرية وقد تم توخي الحذر الشديد لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية تلحق بالمدنيين».

وأوضح أن «تلك الأهداف شملت المقرات الرئيسية لقوات طالبان ومقرات الألوية ومقرات الكتائب ومقرات القطاعات ومستودعات الذخيرة والقواعد اللوجستية والملاجئ».

وأكد أن «العملية العسكرية الباكستانية أسفرت حتى الآن عن مقتل 274 عنصراً من طالبان وإصابة 400 آخرين».

وأعلن تدمير 73 موقعاً والاستيلاء على 18 موقعا بالإضافة إلى تدمير 115 دبابة وناقلة جند مدرعة وقطعة مدفعية.

وأكد أن 12 جنديا من جيش بلاده قتلوا «دفاعا عن وحدة أراضي باكستان»، وأصيب 27 آخرون بجروح بينما لا يزال جندي واحد في عداد المفقودين.