السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بولندا تزيد إنفاقها الدفاعي هذا العام

قوات من الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا (أرشيفية)
27 فبراير 2026 22:49

أعلن رادوسلاف سيكورسكي وزير الخارجية البولندي أن بلاده تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي هذا العام.
ومن المقرر أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى 4,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026، مع تخصيص أكثر من نصف المبلغ المخطط له، والذي يبلغ 46,6 مليار يورو (55 مليار دولار أميركي)، لشراء معدات جديدة.
وأكد سيكورسكي على ضرورة أن تبني بولندا قوة مسلحة قادرة على الردع.
وكانت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصصت 4,7% من إنتاجها الاقتصادي لصالح شؤون الدفاع في عام 2025، ما وضعها بين أعلى الدول إنفاقا في الناتو.
وكان الناتو اتفق في يونيو الماضي، على أن تستثمر الدول الأعضاء 3,5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي في الإنفاق الدفاعي الأساسي، إلى جانب تخصيص 1,5% أخرى لمجالات ذات صلة بالدفاع، مثل البنية التحتية.

أخبار ذات صلة
5 دول أوروبية تطلق برنامجاً مشتركاً للدفاع الجوي
بولندا تحث دولا أوروبية على زيادة الإنفاق العسكري
المصدر: د ب أ
بولندا
الإنفاق الدفاعي
آخر الأخبار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها
اليوم 20:06
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©