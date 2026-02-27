بولندا تزيد إنفاقها الدفاعي هذا العام

أعلن رادوسلاف سيكورسكي وزير الخارجية البولندي أن بلاده تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي هذا العام.

ومن المقرر أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى 4,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026، مع تخصيص أكثر من نصف المبلغ المخطط له، والذي يبلغ 46,6 مليار يورو (55 مليار دولار أميركي)، لشراء معدات جديدة.

وأكد سيكورسكي على ضرورة أن تبني بولندا قوة مسلحة قادرة على الردع.

وكانت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصصت 4,7% من إنتاجها الاقتصادي لصالح شؤون الدفاع في عام 2025، ما وضعها بين أعلى الدول إنفاقا في الناتو.

وكان الناتو اتفق في يونيو الماضي، على أن تستثمر الدول الأعضاء 3,5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي في الإنفاق الدفاعي الأساسي، إلى جانب تخصيص 1,5% أخرى لمجالات ذات صلة بالدفاع، مثل البنية التحتية.