السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يدلي بتصريح بشأن "سيطرة سلمية" على كوبا

ترامب يدلي بتصريح صحفي في البيت الأبيض
27 فبراير 2026 22:59

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ينظر في "السيطرة في شكل سلمي" على كوبا من دون أن يوضح تفاصيل عملية مماثلة، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها على قادة الجزيرة.
وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس إن "الحكومة الكوبية تتحدث إلينا ولديهم مشاكل هائلة كما تعلمون".
وأضاف "ليس لديهم مال، ليس لديهم شيء راهنا، لكنهم يتحدثون إلينا وقد نرى سيطرة على كوبا في شكل سلمي".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أنه ينبغي أن تشهد كوبا "تغييرا جذريا"، وذلك بعيد تخفيف واشنطن لدواع إنسانية قيودها على تصدير النفط إلى الجزيرة التي تعاني أزمة اقتصادية.
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن مسؤولين أميركيين، مقربين من روبيو، التقوا الأربعاء راوول رودريغيز كاسترو، حفيد الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو.
ولا يتولى راوول رودريغيز كاسترو أي مسؤولية رسمية في الحكومة الكوبية، لكنه يعتبر شخصية نافذة في الجزيرة.
وذكر موقع "أكسيوس"، الأسبوع الفائت، أن ماركو روبيو تواصل مع راوول رودريغيز كاسترو.

المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
كوبا
سيطرة
