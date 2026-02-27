السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان وعشرات المصابين بانحراف ترام في ميلانو

انحراف ترام في ميلانو
27 فبراير 2026 23:44

ذكر متحدث باسم ​إدارة إطفاء محلية في إيطاليا إن عربة ترام ⁠خرجت عن مسارها في ​وسط مدينة ميلانو، اليوم ​الجمعة، ‌ما أدى إلى ​مقتل شخصين وإصابة نحو 40.
وخرج الترام، وهو من ‌الأحدث في ميلانو، ‌عن مساره قرب المحطة المركزية للمدينة ​واصطدم بنافذة أحد المتاجر.
وأكدت خدمات الطوارئ المحلية أن 13 سيارة ‌إسعاف في موقع الحادث.
وذكر ​شاهد عيان أن فرق الحماية المدنية ​نصبت ‌خيمة ⁠لمساعدة المصابين.
وقالت ‌شركة ‌نقل ميلانو (إيه.تي.إم)، في بيان، إنها "مصدومة بشدة"، ⁠وعبرت عن تعاطفها ​مع المتضررين، وقالت إنها تعمل مع السلطات لمحاولة فهم السبب.

المصدر: آ ف ب
