قتيلان وعشرات المصابين بانحراف ترام في ميلانو

ذكر متحدث باسم إدارة إطفاء محلية في إيطاليا إن عربة ترام خرجت عن مسارها في وسط مدينة ميلانو، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 40.
وخرج الترام، وهو من الأحدث في ميلانو، عن مساره قرب المحطة المركزية للمدينة واصطدم بنافذة أحد المتاجر.
وأكدت خدمات الطوارئ المحلية أن 13 سيارة إسعاف في موقع الحادث.
وذكر شاهد عيان أن فرق الحماية المدنية نصبت خيمة لمساعدة المصابين.
وقالت شركة نقل ميلانو (إيه.تي.إم)، في بيان، إنها "مصدومة بشدة"، وعبرت عن تعاطفها مع المتضررين، وقالت إنها تعمل مع السلطات لمحاولة فهم السبب.