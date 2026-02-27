السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا وسلوفاكيا تتفقان على بحث مسألة خط النفط

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
27 فبراير 2026 23:56

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، على لقاء من حيث المبدأ، لبحث مسألى خط أنابيب "دروجبا" للنفط.
وخلال مكالمة هاتفية، دعا الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء السلوفاكي إلى كييف "لمناقشة كلّ المشاكل القائمة"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الأوكرانية.
وقال فيكو، في بيان "قبلت الدعوة" مع الإشارة إلى أنه يفضل لقاء في الاتحاد الأوروبي، من دون الإفصاح عن موعد محدّد.
وتضرّر الجزء الواقع في أوكرانيا من خطّ أنابيب "دروجبا" إثر ضربات في يناير الماضي.
وتؤكّد المجر وسلوفاكيا أنه تمّ إصلاح الأضرار.
لكن زيلينسكي يلمّح إلى أن أعمال التصليح لم تنته بعد.
والجمعة، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نيّته تشكيل "لجنة تحقيق سلوفاكية مجرية" لتحديد الوضع الفعلي لخطّ الأنابيب.
وتعرقل بودابست قرضا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، طالما لم تستأنف كييف إمدادات النفط الروسي.

