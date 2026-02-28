الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تصعيد مفاجئ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تعلن «هجوماً وقائياً» وسماع انفجارات في طهران

تصعيد مفاجئ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تعلن «هجوماً وقائياً» وسماع انفجارات في طهران
28 فبراير 2026 11:15

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ ما وصفه بـ«هجوم وقائي» ضد إيران، في خطوة تُنذر بتصعيد إقليمي واسع. وفي طهران، أفادت وكالة تسنيم الرسمية بسماع دوي انفجارات في وسط العاصمة، مشيرة إلى أن أسبابها لا تزال غير معروفة حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن تتصدى لهجوم إيراني

كما نقلت وسائل إعلام محلية مشاهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة في عدد من المناطق. بدورها، ذكرت وكالة فارس للأنباء أن عدة صواريخ سقطت في شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية وسط العاصمة الإيرانية، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات احترازية واسعة، شملت إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد، ودعوة السكان إلى العمل من المنازل، إضافة إلى حظر التجمعات العامة، تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة.

المصدر: وكالات
إيران
إسرائيل
تصعيد
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©