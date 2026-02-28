تصعيد مفاجئ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تعلن «هجوماً وقائياً» وسماع انفجارات في طهران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ ما وصفه بـ«هجوم وقائي» ضد إيران، في خطوة تُنذر بتصعيد إقليمي واسع. وفي طهران، أفادت وكالة تسنيم الرسمية بسماع دوي انفجارات في وسط العاصمة، مشيرة إلى أن أسبابها لا تزال غير معروفة حتى اللحظة.

كما نقلت وسائل إعلام محلية مشاهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة في عدد من المناطق. بدورها، ذكرت وكالة فارس للأنباء أن عدة صواريخ سقطت في شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية وسط العاصمة الإيرانية، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات احترازية واسعة، شملت إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد، ودعوة السكان إلى العمل من المنازل، إضافة إلى حظر التجمعات العامة، تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة.